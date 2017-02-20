Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok...
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile...

Kardak, bugün de hareketliydi

TÜRK ve Yunan Sahil Güvenlik botları arasındaki Kardak Kayalıkları çevresindeki gerginlik bugün de devam etti. Türk botları, kayalıklara çok yakın bölgede seyir yapıp Yunan botlarını yaklaştırmazken, zaman zaman da sabit kalmayı...

Kardak, bugün de hareketliydi
TÜRK ve Yunan Sahil Güvenlik botları arasındaki Kardak Kayalıkları çevresindeki gerginlik bugün de devam etti. Türk botları, kayalıklara çok yakın bölgede seyir yapıp Yunan botlarını yaklaştırmazken, zaman zaman da sabit kalmayı tercih etti.
Bugün saat 12.30 sıralarında Yunan SAT komandoları, 3 ayrı zodyak botla Kardak Kayalıkları'na yaklaşık 1 mil uzaklıktaki Leros Adası sınırları içerisinde kalan Nis Pltta Kayalıkları'na 3 ayrı zodyak botla inşaat malzemesi taşıdı. Kayalıklarda yarım saat bekleyen 3 Yunan botu daha sonra Lerob Adası yönüne hareket ederek bölgeden ayrılırken, Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası'nda da askeri hareketlilik yaşandığı görüldü. Saat 16.30 sıralarında Yunan botlarının bu adadan Kardak'a yönelmesi Türk botlarını harekete geçirdi. İki Türk Sahil Güvenlik Botu ile 1215 bordo numaralı 'Kuşadası' isimli karakol botu engel olmak için kayalıklara daha da yaklaştı. Bunu gören Yunan botları rotalarını değiştirip, Kardak'tan uzaklaştı. Yaşanan 15 dakikalık gerginliğin ardından her iki ülkenin botlarının da bölgedeki bekleyişleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.