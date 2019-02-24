Karda yiyecek bulamayan hayvanları unutmadılar

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde hayvanseverler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktıGelibolu’da hayvansever grubunun temsilcilerinden Semra Seyhan Aksel ile Zerrin Ekin, 2 gündür soğuk havan ve kar yağışının etkili olduğu ilçede, sokak hayvanlarını unutmadı. İlçenin Eğritaş bölgesinde sokak köpeklerine yiyecek veren Semra Seyhan Aksel, "Hava çok soğuk. Fırtına ve tipi etkili oluyor. Bu canların böyle havalarda daha çok beslenmeye ihtiyaçları var. Biz de bu görevimizi yerine getirdik" dedi.