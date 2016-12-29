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Karda nefes kesen cirit gösterisi

KARS, () - KARS’ın Selim İlçesine bağlı köylerde karda nefes kesen atlı cirit gösterileri düzenleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu Hasbey Köyü'nde oynanan geleneksel ata sporu ciriti, toplanan kalabalık...

Karda nefes kesen cirit gösterisi

KARS, () - KARS’ın Selim İlçesine bağlı köylerde karda nefes kesen atlı cirit gösterileri düzenleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu Hasbey Köyü'nde oynanan geleneksel ata sporu ciriti, toplanan kalabalık ilgiyle izledi.
Bölgede cirit sevgisinin giderek yaygınlaştığını belirten Hasbey Köyü Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Vedat Karga, ciritin özellikle karlı zeminde oynanmasının büyük bir keyfi verdiğini belirtti. Köylerde kış mevsiminde işler azaldığı için en büyük zevklerinin cirit olduğuna dikkati çeken Vedat Karga, şunları söyledi:
"Selim ilçesinin hemen hemen her köyünde atlı cirit takımı var. Kışın köyler arası turnuvalar düzenliyoruz. Ciritçileri ne kar ne fırtına ne de yağmur durduramaz. Cirit sahası karlı olunca atlarla karı eziyor, sonra maça çıkıyoruz. Hangi köyde cirit müsabakası varsa ciritseverler o köyde toplanır ve büyük bir zevkle karşılaşmayı izler. İzleyicileri de kar ve soğuk etkilemez."
Öte yandan lapa lapa yağan kar altındaki müsabaka anında bazı atların ayaklarının kayıp düşmesi ciritçileri korkuttu. Rakiplerinin attığı ciritin isabet etmesi ve atın düşmesine rağmen bunu bir eğlenceye çeviren sporcular, taraftarlarının alkışları arasında sahadaki yerine aldı. Uzun yıllardan beri süregelen cirit oyununu nesilden nesile aktardıklarını belirten ciritçiler, maddi destek beklediklerini bildirdiler. Ciritçiler, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığının, Atlı Spor Kulübü Federasyonu, valilik ve kaymakamlıkların cirit kulüplerine destek vermesini istediler.

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