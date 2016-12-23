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Karda mahsur kalan hastayı, belediye başkanı hastaneye ulaştırdı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, böbrek hastası 65 yaşındaki Zeliha Kuş, İslahiye Devlet Hastanesi'ne gitmek için çıktığı yolda kar nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, önce iş makinesiyle...

Karda mahsur kalan hastayı, belediye başkanı hastaneye ulaştırdı
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, böbrek hastası 65 yaşındaki Zeliha Kuş, İslahiye Devlet Hastanesi'ne gitmek için çıktığı yolda kar nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, önce iş makinesiyle yolu açtı ardından makam aracıyla Zeliha Kuş'u hastaneye ulaştırdı.
İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Tandır Mahallesi'nde oturan ve 5 yıldır böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören 6 çocuk annesi Zeliha Kuş, hastaneye gitmek için yola çıktı. Ancak, kadını taşıyan minibüs kar nedeniyle yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine Tandır Mahalle Muhtarı Bilal Kaplan, Belediye Başkanı Kemal Vural'ı telefonla arayıp yardım talebinde bulundu. Çağrı üzerine Belediye Başkanı Vural, iş makinesinin direksiyonuna geçerek mahalleye giderek yolu açtı. Vural, daha sonra mahalleden traktörle yola indirilen kadını makam aracına aldı ve yine direksiyona geçerek İslahiye Devlet Hastanesi'ne taşıdı.
Zeliha Kuş, hastaneye ulaştığı için mutlu olduğunu söyleyerek, Başkan Vural'a teşekkür etti.

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