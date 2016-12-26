Karda mahsur kalan aileyi AKUT kurtardı

Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da dağ yolunda kardan kapanan yolda cipin içinde mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişilik aile, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar Ekibi tarafından kurtarıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da, Kocatepe'ye gitmeye çalışırken merkeze bağlı Çakırözü Köyü ile Büyükkalecik yolu üzerindeki dağ yolunda 3'ü çocuk 5 kişilik Bekar ailesinin ciple mahsur kaldığı ihbarı geldi. Dün saat 17.00 sıralarında jandarmaya gelen ihbar sonrası olayla ilgili AKUT Afyonkarahisar Ekibi'nden yardım istendi. AKUT Afyonkarahisar İletişim Birim Sorumlusu Ali Çukur, Ulaşım Birim Sorumlusu Hüseyin Erolçak ve gönüllü Metin İvecan'dan oluşan ekip, aileyi kurtarmak için harekete geçti.

Yaklaşık 40 dakika sonra olay yerine ulaşan AKUT ekibi, kar ve buzlanmadan dolayı ailenin mahsur kaldığı 45 HY 987 plakalı cipi kurtarma çalışmalarına başladı. Yarım saatlik çalışmanın ardından cip saplandığı kardan kurtarılırken anne, baba ve 3 çocuktan oluşan aile, AKUT ekibi eşliğinde güvenli bölgeye ulaştırıldı. Yaklaşık 4.5 saatlik çalışmadan sonra kurtarılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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