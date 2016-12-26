Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Karda mahsur kalan aileyi AKUT kurtardı

Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da dağ yolunda kardan kapanan yolda cipin içinde mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişilik aile, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar Ekibi tarafından kurtarıldı. Kar yağışının...

Karda mahsur kalan aileyi AKUT kurtardı

Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da dağ yolunda kardan kapanan yolda cipin içinde mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişilik aile, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar Ekibi tarafından kurtarıldı.
Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da, Kocatepe'ye gitmeye çalışırken merkeze bağlı Çakırözü Köyü ile Büyükkalecik yolu üzerindeki dağ yolunda 3'ü çocuk 5 kişilik Bekar ailesinin ciple mahsur kaldığı ihbarı geldi. Dün saat 17.00 sıralarında jandarmaya gelen ihbar sonrası olayla ilgili AKUT Afyonkarahisar Ekibi'nden yardım istendi. AKUT Afyonkarahisar İletişim Birim Sorumlusu Ali Çukur, Ulaşım Birim Sorumlusu Hüseyin Erolçak ve gönüllü Metin İvecan'dan oluşan ekip, aileyi kurtarmak için harekete geçti.
Yaklaşık 40 dakika sonra olay yerine ulaşan AKUT ekibi, kar ve buzlanmadan dolayı ailenin mahsur kaldığı 45 HY 987 plakalı cipi kurtarma çalışmalarına başladı. Yarım saatlik çalışmanın ardından cip saplandığı kardan kurtarılırken anne, baba ve 3 çocuktan oluşan aile, AKUT ekibi eşliğinde güvenli bölgeye ulaştırıldı. Yaklaşık 4.5 saatlik çalışmadan sonra kurtarılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55