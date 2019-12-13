istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 'gaz dedektörü'

Karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarının kış aylarında arttığını belirten Yeditepe Üniversitesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, ‘sessiz katil’ adı verilen zehirlenmeye karşı alınacak önlemlere dikkat...

GENEL 13.12.2019, 12:23
Karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarının kış aylarında arttığını belirten Yeditepe Üniversitesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, ‘sessiz katil’ adı verilen zehirlenmeye karşı alınacak önlemlere dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, "Ortamda gaz dedektörlerinin bulunması gerekir. Bir gaz salınımı olduğunda bu dedektörler uyarı verir" dedi.


 

Çorum'un Osmancık İlçesi’ndeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrenci dün hastaneye kaldırılmıştı. Kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarının arttığını ifade eden Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın karbonmonoksit zehirlenmesi ve alınması gereken önlemleri anlattı.


 

‘SESSİZ KATİL’ ADI VERİLİYOR


 

Karbonmonoksit zehirlenmesinin özellikle kömür, odun, petrokimya, benzin ya da dizel gibi yakıtların tam yanmaması sonucu meydana geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Bu ürünler yandıktan sonra karbondioksit ve karbonmonoksit meydana gelir. Bu yanma düzgün olmazsa yani isli ve dumanlı bir yanma olursa ortamda karbonmonoksit gazı oluşur. Karbonmonoksit gazının oluşması karbondioksite göre zehirlidir. Ev, banyo, mutfak gibi kapalı ortamda karbonmonoksit gazı oluşur. Buna ‘sessiz katil’ adını veririz. Bir insan ortamda karbonmonoksit gazı oluştuğunu fark edemez. Çünkü bu gazın kokusu, rengi yok, boğazınızı, gözünüzü yakmıyor, tahriş etmiyor, dolayısıyla sizin bu gazın karbonmonoksit gazı olduğunu anlamanız zor. O nedenle bu tür bir yakıt yakılan yerlerde havalandırmaların çok iyi olması önemli” diye konuştu.


 

ZEHİRLENMEYE KARŞI BU UYARILARA DİKKAT


 

Kişi uykuya dalarken yanan sobayı mutlaka söndürmeli diyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, alınacak önlemleri şu sözlerle anlattı:


 

"Kömür sobasının kapatılma şansı yok. O zaman ise kömürün ne zaman biteceği tahmin edilmeli ve tamamen yanıp bittikten sonra uykuya dalınması gerekiyor. Bazı bölgelerde halen banyolarda tüplü ısıtıcılar var. Çocuk banyoya girecekse mutlaka ailesinin o banyoya giren çocuğunu takip etmesi gerekir. Eğer çocuk banyodan uzun süre çıkmıyorsa mutlaka ailenin bakması gerekiyor. Yanan maddeler bu şekilde bırakarak uyunmamalı, yanmalarının iyi olması, alanın havalandırılmış olması, aile bireylerinin sürekli birbirlerini takip etmesi gerekir. Alev eğer parlak bir şekildeyse o yanan madde karbonmonoksit üretmez, karbondioksittir ve havaya karışıp gider. Atılan maddenin üzerinden devamlı beyazlı duman çıkıyorsa kırmızı alev görülmüyorsa o yanan bölgeden ortama karbonmonoksit salınır. Gaz detektörleri ise çok önemli. Özellikle yanan malzemelerin bulunduğu alanlarda gaz dedektörlerinin bulunması gerekir. Bir gaz salınımı olduğunda bu dedektörler uyarı verir."


 

"TATLI BİR YORGUNLUK İLE GELİR"


 

Zehirlenme sürecinin sinsi bir şekilde ilerlediğinin altını çizen Prof. Dr. Aydın, “Çok tatlı bir yorgunluk hissiyle kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Başınızın düştüğünü hissediyorsunuz. Hafif bir baş dönmesiyle başlıyor ve belirtilerin ardından da baygınlık başlıyor. Baygınlık sonrası yapılacak başka bir şey yok. Hücrelere oksijen gitmiyor. Her organa özellikle beyne oksijen gitmesi engelleniyor. Bu da organların ölümüne neden oluyor. Kişi ortamdan uzaklaştırılıp hava alacağı bir alana götürülürse kendine gelmeye başlar. Tedavi yöntemleri çok önemli. Üzerinden zaman geçmiş olsa bile hiperbarik oksijen tedavi üniteleri var. Kişinin o merkeze götürülmesi çabucak uyanmasının yolunu açabilir. Zaman geçmiş olsa bile uygulanan yüksek basınçlı oksijen tedavileri hayat kurtarır.”


 

Bacaların temizlenmesinin önemine de değinen Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Rüzgârlı havalarda kesinlikle yanan sobanın yanında uyunmaması, özellikle çocukların böyle bir alanda bırakılmaması gerekir. Bilmek gerekiyor ki yanan bir ortam mutlaka karbonmonoksit oluşumuna açık bir ortamdır” dedi.

Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
İmsak 06:42
Güneş 08:14
Öğle 13:03
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9