Karayolunda kaz geçişi

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde kaz sürüsü, karayolunda tek sıra halinde karşıya geçerken, trafiğin durmasına neden oldu. Kazları gülümseyerek, izleyen sürücüler, geçiş tamamlanınca yoluna devam etti.

İlçenin ortasından geçen Erzurum- Erzincan yolunun refüjündeki yeşillikten yemek için karşıya, tek sıra halinde geçen kaz sürüsü, trafiğin durmasına yol açtı. Sürücüler ilerlerken, yeşilliğe doğru giden kazlar, yaklaşık 10 dakika burada beslendikten sonra aynı yoldan döndü. Kazlar, gittikleri yerde yeşillik az olunca yeniden refüje yöneldi. Bu sırada ilçe sakinleri, zarar görmemeleri ve trafiğin aksamaması için sahibinin kim olduğu bilinmeyen kazları ekmek vererek, bölgeden uzaklaştırdı.

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