Karayolları İzmir Bölge Müdürü Uraloğlu, Genel Müdür oldu

İZMİR'de altı yıl Karayolları Bölge Müdürlüğü görevinde bulunan Abdülkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

Karayolları İzmir Bölge Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, altı yıldır görev yaptığı kentten yarın ayrılacak. Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karayolları Genel Müdürü olarak atandı. İzmir'e 2012'de gelen, 2015 yılında görevinden istifa ederek Ak Parti’den Trabzon milletvekili adayı adayı olan ancak listeye giremeyen Uraloğlu, yeniden görevine dönmüştü.

İnşaat mühendisi olan Abdülkadir Uraloğlu, 'ya yaptığı açıklamada, "Görev ve sorumluluğumuz arttı. Memleketimin güzel bir yöresinde, İzmir'de görev yapmanın mutluluğunu yaşadım. Konak Tüneli, Sabuncubeli Tüneli gibi büyük eserlerde gece gündüz çalıştık, Körfez Geçiş Projesi'nin hazırlanmasında görev aldım. İnşallah yapımında da çalışırım. Bunlar çok özel projeler. Hizmete durmadan devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın takdiri, bakanımızın uygun görmesiyle artık çalışmalarımı Türkiye geneline taşıyacağım" dedi.



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