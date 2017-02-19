Karaya vuran gemi satışı sonrasında mahkemelik oldu

Hakan AKGN/SAMSUN, () - SAMSUN'da 14 Ağustos 2016 günü fırtına nedeniyle kayalıklara çarparak karaya oturduktan sonra liman içerisine çekilen kargo gemisi, Samsun 2'nci İcra Müdürlüğü kararıyla satıldıktan sonra sahibi ile alıcı arasındaki uyuşmazlık nedeniyle mahkemelik oldu.

Samsun Limanı açıklarında 14 Ağustos 2016 günü saat 03.00 sıralarında Karadeniz'deki şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklenerek karaya oturan 84 metre uzunluğundaki 2 bin 725 grostonluk 'Tokay Akar' isimli gemi, Samsun Liman Başkanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 2.5 saat süren çalışmayla kurtarılarak Karadeniz açıklarına kadar çekildi. Arka sol kısmından delinen ve sola yatık vaziyette bekleyen gemi, hurda hasar tespiti ardından çekilerek tekrar Samsun Limanı'na getirildi. Daha sonra hurda olarak değer tespiti yapılan gemi, Samsun 2'nci İcra Müdürlüğü tarafından satıldı. Ancak sahibi, geminin olması gerekenden düşük ücrete satıldığı idida ederek satışa itiraz etti. Tarafların uyuşmazlığı sonucu gemi mahkemelik oldu. Samsun Limanı Sanayi Rıhtımı'nda yarı yatık halde duran gemi için Samsun İcra, Ceza ve Hukuk Mahkemesi'nden çıkacak kararın beklendiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI