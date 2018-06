Karatede sakatlanan Yeliz, boccede milli takıma seçildi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da üniversite öğrencisi Yeliz Gider (20), lise yıllarında karate yaparken, sakatlanınca ailesi, spor yapmasını yasakladı. Ailesinden habersiz sınava girip, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni (MAKÜ) kazanan Gider, 2 yıl önce başladığı bocce sporunda da Türkiye dereceleri elde etti. Milli takım aday kadrosuna çağrılan Gider, "İnşallah her şey güzel olur" dedi.

Ailesinin spor yapmasına yasak koyduğu Yeliz Gider, onlardan habersiz MAKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun (BESYO) yetenek sınavlarına girdi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. 2 yıl önce geldiği Burdur'da bocce antrenörleri Davut Aksu ve Yusuf Ali Çelik ile tanışan Gider, bocceye yöneldi. Bu branşta Türkiye dereceleri elde eden Gider, geçen yılın Ekim ayında Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nca (TBBDF) düzenlenen uluslararası turnuvada Nadide Kaya ile birlikte 'çift kadınlar' kategorisinde 3'üncü oldu. Yeliz Gider, bu yıl ise Kemer'de 12- 15 Nisan günlerinde yapılan ve 52 takımın katıldığı 3'lü Kadınlar Petank Turnuvası'nda Burcu Nur Yağız, Yeliz Gider ve Aysel Bozca'dan oluşan Burdur Gençlik Merkezi Gençlikspor Kulübü Bocce Takımı ile Türkiye 2'ncisi oldu.

'AİLEM DE BU DURUMU KABULLENDİ'

Yeliz Gider, lise yıllarında karateyle ilgilendiğini ve geçirdiği uzun sakatlık sonrası ailesinin, spor yapmasına izin vermediğini söyledi. Bu yıl Beden Eğitimi Öğretmenliği 2'nci sınıfı başarıyla tamamlayarak, üst sınıfa geçen Gider, "Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordum; ama ailem izin vermiyordu. Ailemden habersiz Burdur'a gelerek, MAKÜ BESYO'nun mülakat sınavına girip, kazandım. Ailem de daha sonra bu durumu kabullendi" dedi.

'HEDEFİM TURNUVALARA KENDİ ÖĞRENCİLERİMİ GÖTÜREBİLMEK'

Burdur'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde bocce antrenörleri Davut Aksu ve Yusuf Ali Çelik ile tanıştığını ve 2 yıl önce bu spora başladığını aktaran Gider, "Hocalarım sayesinde bocce sporuna başladım. Katıldığımız turnuvalardan dereceyle döndük. Şu an Bocce Milli Takım aday kadrosuna davet edildik. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah her şey güzel olur. Şu an boccede 2'nci kademe antrenörüyüm. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde fahri antrenörlük yapıyorum. En büyük hedefim bu yıl turnuvalara kendi öğrencilerimi götürebilmek" diye konuştu.

Bocce antrenörü Yusuf Ali Çelik ise "Sporcumuz hafta içi her gün 2 saat antrenman yaparak, turnuvalara hazırlandı ve katıldıkları turnuvalarda dereceler yaptı. Yeliz Gider, başlarda çekiniyordu; ancak bu sporda sakatlık riskinin az ve daha zevkli bir spor olduğunu gördü. Takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlarına devam ediyor. Türkiye Bocce Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Burdur’umuzu bocce sporunda en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" dedi.

