Karasu ile Adapazarı arasındaki yol ulaşıma kapandı

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), () - SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde tarlalarda biriken yağmur sularının yola taşması sonucu Karasu- Adapazarı yolu ulaşıma kapandı.
Sakarya'da dün yağmur yağışı etkili olurken, Adapazarı ile Karasu arasındaki yolun Ferizli Limandere mevkiinde tarlalarda biriken sular yola taştı. Duble yol sularla kaplanınca ulaşıma kapatıldı. Duble yolun ulaşıma kapanması üzerine ulaşım Karasu ile Adapazarı'nda daha önce kullanılan yoldan sağlandı. Karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), () - SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde tarlalarda biriken yağmur sularının yola taşması sonucu Karasu- Adapazarı yolu ulaşıma kapandı.