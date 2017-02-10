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Karasu'da tehlikeli macera

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’da Karasu Nehri’nde balık avına çıkan gençler kırdıkları buzu sal yaparak, nehrin karşısına geçti. Tehlikeli ve ilginç yöntemle akıntıda metrelerce ilerleyen gençler, buz tabakasının kırılması...

Karasu'da tehlikeli macera

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’da Karasu Nehri’nde balık avına çıkan gençler kırdıkları buzu sal yaparak, nehrin karşısına geçti. Tehlikeli ve ilginç yöntemle akıntıda metrelerce ilerleyen gençler, buz tabakasının kırılması üzerine nehire düşmekten son anda kurtuldu. 
Erzincan’a 114 kilometre uzaklıktaki Çayırlı ilçesinde yaşayan Ömer Yılmaz (28) ve Ömer Ayhan (30) aşırı soğuklar nedeniyle buz tutan Karasu Nehri kenarında balık tutamayınca eğlenmek istedi. Kürek yardımıyla büyük bir buz tabakasını kıran gençler, üzerinde durdukları buzu sal gibi kullanarak akıntının yardımı ile nehirde ilerlemeye başladı. Suyun kenarında bekleyen arkadaşları ise bu anları cep telefonuna kaydetti. Ömer'lerin tehlikeli yolculuğu buz tabakasının ortadan kırılmasıyla karşı kıyıda son buldu. Arkadaşlarının uyarısıyla kendilerini son anda kıyıya atan gençler, buz gibi suya düşmekten kurtuldu. 

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