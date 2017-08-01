Karasu'da boğulan genç toprağa verildi

SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde denizde boğularak yaşamını yitiren 25 yaşındaki Osman Aydınlı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Karasu Limanı mevkiinde dün serinlemek için denize giren ve yüzerken biranda kaybolan Osman Aydınlı, cankurtaran ekibi tarafından baygın bir halde sudan çıkartılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydınlı kurtarılamadı. Talihsiz gencin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan bugün alınan cenazesi Söğütlü Rüstemler Mahallesin’deki baba evine getirildi. Ardından Rüstemler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında gözyaşları arasında defnedildi.

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