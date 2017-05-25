Kararsız kaldı, kaldırıma çarpıp takla attı

İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA/İSTANBUL, () SULTANGAZİ'de 43 yaşındaki Havva Şen yol ayırımında hangi yöne gideceğine karar veremeyince ilk önce kaldırıma, ardından yön tabelasına çarptı. Sürücü Şen, takla atarak ters dönen araçtan yara almadan kurtulurken, yanındaki akrabasını sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri kurtardı.



Kaza, saat 13:00 sıralarında, Habibler-Mahmutbey yolu üzerindeki Askeri Kuşaklama Caddesi üzerinde meydana geldi. Havva Şen, görgü tanıklarının iddiasına göre Sultançiftliği ile İSTOÇ Mahmutbey yol ayırımında hangi yöne gideceği konusunda kararsız kalınca iki yolun birleştiği noktadaki kaldırıma çarptı. Ardından yön tabelasına çarpan araç takla attı. 43 yaşındaki Havva Şen, ters dönen araçtan yara almadan kurtulurken, yanındaki görümcesi Seher Yücel araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan kadını aracın içinden kurtardı. Yaralı kadın daha sonra ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol Sultançiftliği istikametine bir süre kapatıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ters dönen araç çevredeki vatandaşların yarımıyla çekiciye alındı. Görgü tanıkları, sürücünün yol ayırımında kararsız kaldığını ve daha sonra ortadaki kaldırıma çarparak takla attığını söyledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yol incelemenin ardından trafiğe açıldı.

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