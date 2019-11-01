“Kararı kınıyor, ABD Temsilciler Meclisi'ni tarih bilimine saygıya davet ediyorum”
Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)Temsilciler Meclisi’nin sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanımasını güçlü bir şekilde kınayarak, ”Güneş balçıkla sıvanmaz, tarih birilerinin çıkarlarına...
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nin sözde Ermeni soykırımı iddialarını sahiplenmesi her iki ülke arasında özellikle son dönemde tesis edilen ve kökeni 20’nci yüzyıla dayanan dostane ilişkileri tehlikeye atmaktadır.
Bu gerçeğe dikkat çeken Levent Uysal, “Nasıl ki kimyada, fizikte veya matematikte bilimsel kuralları ve kaideleri terk ederek canımızın istediği gibi hareket edemiyorsak bir bilim dalı olan tarih konusunda da kendi emellerimizi önceleyecek şekilde keyfi çıkarımlar yapamayız. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları dayanaktan uzak, mesnetsiz ve tarihi gerçekliklere dayanmamaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de bu durum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bu işe bir siyaset gömleği giydirilmesin. Arşivlerimizde 1 milyonun üzerinde belge var’, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de ‘Türkiye'ye diş geçiremeyeceklerini cesaretle haykırıyorum" sözleriyle kınanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti farklı kademelerde defalarca bilim adamlarını arşivleri incelemeye davet etmiş fakat bu davet ne iddiayı destekleyen devletler ne de sözde soykırım iddiasını destekleyen lobiler tarafında karşılık bulmamıştır. Tarih bir bilimdir ve hiçbir ülkenin, hiçbir meclisin kendi keyfine göre manipüle edilerek ülkelerin tepesinde Demokles’in kılıcı gibi kullanılamaz. Bu itibarla kararı esefle kınıyor ve Temsilciler Meclisi başta olmak üzere bu yalana ortak olan tüm ülkeleri tarih bilimine saygıya davet ediyorum” dedi.
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|-5
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|P
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|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
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|10
|15
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|13
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|9. Bournemouth
|10
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|10. West Ham
|10
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|10
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|12
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