Karapınar'da tehlikeli gerginliğin ardından Suriyelilere bayram ziyareti

KONYA'nın Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka, iki hafta önce taciz iddiası üzerine çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayın ardından öfkeli kalabalığın ev ve işyerlerine saldırısı üzerine, bir yurtta barındırılan Suriyeli ailelere bayram ziyaretinde bulundu.



Karapınar'da Fatih Mahallesi Seçilmiş Sokak'ta oturan Mehmet Ertunç (20), arkadaşlarıyla birlikte geçen 21 Ağustos günü gezerken, daha önce kız kardeşini rahatsız edip, tacizde bulunduğunu iddia ettiği aynı sokakta oturan Suriyeli 8 çocuk babası Mustafa El Muhammed (35) ve 5 çocuk babası Hüseyin El Muhammed ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eve gidip av tüfeğini alan Mehmet Ertunç, Suriyeli iki kişinin üzerine ateş açtı.



Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa El Muhammed ile Hüseyin El Muhammed, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa El Muhammed doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hüseyin El Muhammed ise ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan Mehmet Ertunç ile olaya karıştığı öne sürülen Hasan Özenli (24) ve Davut Güner çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu olayların ardından sosyal medya aracılığıyla toplanan yüzlerce kişi, ilçedeki Suriyeli sığınmacıların ev ve işyerlerine saldırıp, yakmaya kalktı. Polisin gerginlik büyümeden sığınmacıları evden tahliye etmesiyle olayın daha da büyümesini önledi. Evlerini tahliye etmek zorunda kalan sığınmacı ailelerden bazıları geçici olarak bir öğrenci yurduna yerleştirildi.



Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca ve Belediye başkanı Mehmet Yaka, beraberindeki heyetle, yurtta barınan Suriyeli ailelere bayram ziyaretinde bulundu. Suriyeli çocuklara bayram harçlığı veren Kaymakam Karaca, aile fertleriyle de sohbet etti. Karaca, ''Burası bir hukuk devletidir. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları geçer. Burada herkesin özgürlüğü bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamayacak kadardır. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Rahatsızlık veren Türk Ceza kanunlarınca, cezasını çeker. Hepimizin üzüldüğü 21 Ağustos 2017 gecesinde, sizlere korku dolu anlar yaşatanlar hakkında yasal süreç devam etmektedir. Onlar tek tek cezalarını alacaklardır. Sizler de bundan sonra, daha duyarlı hareket ederek geziniz. Bizim devletimizin yasaları ile yaşadığınızı unutmayınız" dedi.



Karapınar Belediyesi 7 kurbanlık koyunu da Suriyeli ailelere teslim etti.



