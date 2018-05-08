Karanlıkta yakalanan kurbağalar ihraç ediliyor

KAYSERİ'nin Yahyalı ​ilçesinde, gece avlanan kurbağaların işleme merkezlerinde tüketime hazır hale getirildikten sonra İtalya ve Fransa gibi ülkelere ihraç edildiği belirtildi.Yahyalı ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gözetiminde kurbağa avcılığı başladı. İlçede Senirköy Mahallesi'ndeki kanal boyu güzergahı avlak saha bölgesi olarak belirlendi. Bu kapsamda av için başvuran firmaların kurbağa avcıları, Yahyalı İlçe Müdürlüğü denetimi ve gözetimi altında karanlıkta av için harekete geçti. 15 Mayıs -15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı nedeniyle avlanma yapılamayacağını belirten yetkililer, “Bakanlığımız tarafından belirlenen avlak sahaların avcılığa açılabilmesi için öncelikli olarak avlanacak olan firmaların dilekçe ile İl Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Avlanılacak olan bölgeden 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 defa kurbağa numunesi alınarak referans laboratuvarımız olan İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderilmekte olup, numuneler fitofarmasötik ve ağır metal yönünden incelenmektedir. Ağır metal olarak cıva, kadmiyum ve kurşun incelemesi yapılmaktadır. Analiz sonucu Bakanlığın belirlediği parametrelere uygun ise bölge avcılığa açılıyor. Bunun yanında avcılık yapacak olan firmalar avlanma tarihinden en az 3 gün önce, avlanma yapacak personele ait av tezkerelerinin de ekinde yer aldığı ve avlanma yeri, tarih ve saatine ait bilgiler içeren dilekçeyi ilçe müdürlüğüne sunmak zorunda” dedi.FİLELİ KASALARA KONULUYORToplanan kurbağaların 10'ar kilo halinde fileli kasalara konularak sevk edileceği araçlara yerleştirildiğini ifade eden yetkililer, “Firma yetkilileri tarafından düzenlenen özel ürün menşeyi belgesi yapılan son kontrollerle birlikte su ürünleri kayıt sistemine kaydedilerek, Veteriner Sağlık Raporu düzenlenir. Sevkiyat aracının dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra kurbağalar sevk edilmeye hazır hale gelir” dedi.Diğer yandan kurbağa avı yapan firmaların avladıkları kurbağaları kendilerine ait olan işleme merkezlerinde tüketime hazır hale getirdikten sonra bir kısmını yabancı turistlerin rağbet gösterdikleri otellere ve büyük bir çoğunluğunu da İtalya ve Fransa gibi ülkelere ihraç ettikleri belirtildi. Kurbağaları avlamadaki en doğal yöntemin karanlıkta avlama olduğunu ifade eden yetkililer, Kayseri'de 3 yıldır bu alanda çalışma yapıldığını söyledi. Diğer yandan Yahyalı ilçesinde 2016 yılında 70 bin 700 kg, 2017 yılında 64 bin 800 kg ve 2018 yılı mayıs ayına kadar 22 bin 600 kg canlı kurbağa sevk işlemleri yapıldığı da ifade edildi.

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