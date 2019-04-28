Karanlık Kanyon'da zipline heyecanı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ( )- ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon'da kurulan zipline hattı, adrenalin tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.

Erzincan'a 150 kilometre uzaklıktaki doğası ve adrenalin sporları ile tanınan Kemaliye ilçesinde maceraseverler için, geçen hafta yeni bir aktivite daha başlatıldı. Karanlık Kanyon'da Fırat Nehri üzerine zipline hattı kuruldu. 20 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 200 metre uzunluğunda, iki ayrı hat üzerine kurulan zipline, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görmeye başladı. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra çelik halat üzerindeki makaralara bağlanan maceraseverler bir anda kendilerini Fırat Nehri üzerinde giderken buluyor. 5 dakikalık yolculuğun ardından yeniden başlangıç noktasına ulaşan her yaştan doğasever, ilk kez yapma fırsatı buldukları zipline aktivitesinden büyük heyecan duyduklarını belirterek herkesi bu çılgınlığı yapmaya davet etti.

İşletme Sahibi Güven Güldal, Karadeniz gezisi sırasında gördüğü ziplineyi Kemaliye'de hayata geçirdiğini ifade ederek; "Doğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun zipline hattı Kemaliye'de kısa süre önce faaliyete geçmesine rağmen büyük ilgi görüyor. Buraya gelenleri önce Karanlık Kanyon'da tekne turuna çıkarıyoruz, gezinin ardından zipline hattında adrenalin yaşatıyoruz. Herkesi Kemaliye'ye bekliyoruz" diye konuştu.



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