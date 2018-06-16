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Karamollaoğlu'nun Samsun programı iptal oldu

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, özel bir televizyon kanalından program teklifi aldığı ve Samsun’dan geri dönüş uçağı saati uymadığı için Samsun programını iptal etti. SP Samsun İl Başkanlığı,...

Karamollaoğlu'nun Samsun programı iptal oldu
SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, özel bir televizyon kanalından program teklifi aldığı ve Samsun’dan geri dönüş uçağı saati uymadığı için Samsun programını iptal etti.
SP Samsun İl Başkanlığı, Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu’nun Samsun’a geleceğini günler öncesinden hazırladığı afişlerle duyurdu. Ramazan Bayramı'nın 2’nci günü vatandaşlarla bayramlaşıp, halka hitap edecek olan Karamollaoğlu, programını özel bir televizyon kanalından teklif aldığından dolayı İstanbul’a geri dönüş uçağı saatinin uymaması nedeniyle iptal edildi.
Bunun üzerine SP Samsun İl Başkanlığı, 9 milletvekili adayları ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma öncesi konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Adayı İsmail Hakkı Akkiraz, Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu’nun bugün için özel bir televizyon kanalında programa katılacağından dolayı Samsun programını iptal ettiğini belirtti. Akkiraz, “Önümüzde bir seçim var. Önümüzdeki seçim inşallah bu bayramın millette meydana getirdiği coşku selini zafere taşıyacak bir şeyi de milletin önüne koyar ümidi içerisindeyiz. Siyaset, insanlara hizmet etme işidir. Siyaset, toplumu bir ve beraber, kardeş içerisinde yaşatma işidir. Siyaset, her türlü insanın ihtiyacını, onun insanlığını dikkate alarak karşılama işidir. SP’liler olarak bizler, siyaseti hak ve adalet ilkeleri bağlamında devlet eliyle insanlara hak ve adalet ölçüleri içerisinde onların haklarını, refahını, saadetini gözeterek hizmet etme işi olarak görüyoruz. Bu önümüzdeki seçimin kilit partisi olarak SP’yi görüyoruz. Bütün milletimizde SP’yi bu manada değerlendiriyor. İnşallah ülkemizin işgal edildiği bir dönemde kurtuluş hareketinin başladığı Samsun ilimiz Saadet hareketinin de bir kurtuluş hareketi olarak kuvveden fiile çıkacağı şehir olması ümidiyle hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.
Ardından diğer adaylarda birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından SP Milletvekili adayları vatandaşlarla bayramlaştı.

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