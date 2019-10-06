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'Karamel', sahibinin yükünü hafiflettti
ÇANAKKALE'de, sağanakta, poşet taşımaya çalışan sahibine yardım etmek isteyen 'Karamel' isimli köpek, kağıt havlu paketini ağzıyla taşıdı. Sahibiyle eve kadar giden 'Karamel', görenleri şaşırttı. İnönü Caddesi’nde, 4...
GENEL 06.10.2019, 21:15
ÇANAKKALE'de, sağanakta, poşet taşımaya çalışan sahibine yardım etmek isteyen 'Karamel' isimli köpek, kağıt havlu paketini ağzıyla taşıdı. Sahibiyle eve kadar giden 'Karamel', görenleri şaşırttı.
İnönü Caddesi’nde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olan cuma günü, marketten alışveriş yapan kişi elinde poşetlerle dışarı çıktı. Evine dönmeye çalışan kişi, sağanak nedeniyle zorlandığı sırada, 'Karamel' isimli Golden Retriever cinsi köpeği yanına geldi. 'Karamel', sahibinin elindeki kağıt havlu paketini ağzıyla tutup, taşımaya başladı. Eve kadar kağıt havluyu ağzında taşıyan köpek, görenleri şaşırttı. 'Karamel'in sahibine yardım etmeye çalıştığı anlar, kentte gazetecilik yapan Tekin Uğurlu tarafından kameraya kaydedildi.
İnönü Caddesi’nde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olan cuma günü, marketten alışveriş yapan kişi elinde poşetlerle dışarı çıktı. Evine dönmeye çalışan kişi, sağanak nedeniyle zorlandığı sırada, 'Karamel' isimli Golden Retriever cinsi köpeği yanına geldi. 'Karamel', sahibinin elindeki kağıt havlu paketini ağzıyla tutup, taşımaya başladı. Eve kadar kağıt havluyu ağzında taşıyan köpek, görenleri şaşırttı. 'Karamel'in sahibine yardım etmeye çalıştığı anlar, kentte gazetecilik yapan Tekin Uğurlu tarafından kameraya kaydedildi.
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