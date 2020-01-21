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Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördü
GENEL 21.01.2020, 11:20
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KARAMAN'da, hızı saatte 31 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu. Uçan çatılardan biri ise park halindeki 2 aracın üzerine düşerek zarar verdi.
Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu, bazı bölgelerde elektrik telleri koptu. Uçan çatılardan biri park halindeki 2 aracın üzerine düşerek zarar verdi. Belediye ekipleri ise çatıların uçması nedeniyle kapanan caddeleri yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu, bazı bölgelerde elektrik telleri koptu. Uçan çatılardan biri park halindeki 2 aracın üzerine düşerek zarar verdi. Belediye ekipleri ise çatıların uçması nedeniyle kapanan caddeleri yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
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