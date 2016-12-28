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Karaman'da okullara kar tatili 2 gün daha uzatıldı

KARAMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, Perşembe ve Cuma günü de tatil edildi.  Karaman Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle geçen 21 Aralık günü başlayan ilk ve orta dereceli okullardaki tatilin Perşembe...

Karaman'da okullara kar tatili 2 gün daha uzatıldı
KARAMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, Perşembe ve Cuma günü de tatil edildi. 
Karaman Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle geçen 21 Aralık günü başlayan ilk ve orta dereceli okullardaki tatilin Perşembe ve Cuma günü de devam edeceğini duyurdu. Son 65 yılın en yoğun kar yağışının gerçeklendiği belirtilen açıklamada, ''İlimizde son 65 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleşmesi ve meteorolojiden alınan verilere göre; İl merkezinde kar kalınlığının 85 santimetreyi geçmesiyle birlikte, kar yağışının 29-30 Aralık 2016 tarihlerinde de devam edecek olması ve çatılarda biriken karın kayması sonucu tehlike oluşturacağı öngörüsüyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarımız 29.12.2016 Perşembe ve 30.12.2016 Cuma günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür'' denildi. 

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