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Karaman'da fabrika işçileri, 50 gündür grevde

KARAMAN'da bir ambalaj fabrikasında çalışan işçiler, maaşlarına bu yıl zam yapılmadığı iddiasıyla 50 gündür grev yapıyor. İşçiler, aynı fabrikanın İzmir Torbalı ve Gaziantep’teki fabrikalarında da grevin sürdüğünü belirtti. Organize...

Karaman'da fabrika işçileri, 50 gündür grevde
KARAMAN'da bir ambalaj fabrikasında çalışan işçiler, maaşlarına bu yıl zam yapılmadığı iddiasıyla 50 gündür grev yapıyor. İşçiler, aynı fabrikanın İzmir Torbalı ve Gaziantep’teki fabrikalarında da grevin sürdüğünü belirtti.
Organize Sanayi Bölgesi'nde ambalaj üretimi yapan bir fabrikada çalışan 116 işçiden Selüloz-iş Sendikası üyesi 86 işçi, maaşlarına bu zam yapıldığını ileri sürerek 50 gün önce iş bırakıp, grev yapmaya başladı. Grevlerini sürdüren işçiler, her gün mesai saatleri içinde fabrikanın önüne gelip, kurdukları çadırda bekliyor. Bazı işçiler, bu süreyi okey oynayarak geçiriyor. İşçileri ziyarete gelen Selüloz- İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Aydın Parlakkılıç, işçilere maddi ve manevi destek olduklarını belirtti. Parlakkılıç, işçilerin 50 gündür haklı mücadelelerini sürdürdüğünü ifade ederek, ''Türkiye'de 3 bölgedeki grevimiz devam ediyor. İzmir, Gaziantep ve Karaman'daki fabrikalarda çalışan arkadaşlarımız her gün sabah 08.00'de işe gelecekmiş gibi hazırlanıp grev alanında toplanıyorlar. Haklarını alabilmek için nöbetlerini yılmadan tutuyorlar. Bizim arkadaşlarımız 50 gündür buradalar; ama işveren ortada değil. Bizim arkadaşlarımızda hiçbir şekilde sıkılma yılma yok, herkes dimdik ayakta'' diye konuştu.
Selüloz-İş Sendikası Karaman Temsilcisi Mehmet Akgül ise işverenin taleplerine olumlu cevap vermediğini söyleyerek, ''Hiçbir şekilde bizim taleplerimize olumlu adım atmadılar. Bizler yasal hakkımız olan grevi başlattık. 50 gündür ekmek teknemizin önünde direniyoruz. Bayramda da burada yine iş yerimizin önünde olacağız. Bize biz bir aileyiz diyen iş yeri yönetimimizin bizimle aynı masaya oturmasını bekliyoruz. Sonuna kadar direneceğiz ve hakkımız olanı almak için mücadele edeceğiz” dedi.

​FOTOĞRAFLI 

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