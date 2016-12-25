Karaman'da eğitime kar engeli

KARAMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (pazartesi) için eğitime ara verildi.

Karaman Valiliği, okulların yarın için tatil edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik tahminler ve alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edecek olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla ilimiz genelindeki tüm okullarımız 26 Aralık 2016 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.