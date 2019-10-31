Karaman'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Karaman'da Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü coşkuylu kutlandı.

Cumhuriyetin 96'ncı yıl dönümü törenleri Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kutlandı. Törende Karaman Valisi Fahri Meral, diğer protokol üyeleriyle birlikte halkın bayramını kutladı. Vali Meral'in, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından, öğrenciler okudukları şiirlerle alandakileri duygulandırdı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Halk Oyunları ekibi de gösteri yaptı. Töreni takip eden vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Program tören geçişiyle sona erdi.