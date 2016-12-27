Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP: Asgari ücret 1750 lira olmalı
CHP: Asgari ücret 1750 lira...
Erdoğan'ı üzen geri kalmış 2 konu: Eğitim, Kültür ve Sanat
"Eğitim ve Kültür Sanat'ı geri...
Hac başvuruları başladı
Hac başvuruları başladı
Son dakika... 34 muvazzaf asker gözaltına alındı
34 muvazzaf asker gözaltına alındı

Karaman'da çatılarda tehlikeli kar temizliği

KARAMAN'daki tüm okullar yarın için 1 gün daha tatil edildi. Geçen çarşamba gününden beri okulların tatil olduğu kentte yoğun kar yağışının ardından bazı kişilerin binaların çatılarında biriken karları, canlarını...

Karaman'da çatılarda tehlikeli kar temizliği
KARAMAN'daki tüm okullar yarın için 1 gün daha tatil edildi. Geçen çarşamba gününden beri okulların tatil olduğu kentte yoğun kar yağışının ardından bazı kişilerin binaların çatılarında biriken karları, canlarını hiçe sayarak temizlemeye çalışması ise dikkat çekti.
Karaman'da 7 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, kentte hayat durma noktasına geldi. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde de 2 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle binaların çatılarında kar birikintileri oluştu. 6 katlı bir bina ile 2 katlı bir düğün salonunun çatısında biriken karları, canları hiçe sayarak temizlemeye çalışanların olması dikkat çekti.
Geçen çarşamba gününden itibaren eğitime verilen ara, 1 gün daha uzatıldı. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın da idari izinli sayılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55