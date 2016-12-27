Karaman'da çatılarda tehlikeli kar temizliği

KARAMAN'daki tüm okullar yarın için 1 gün daha tatil edildi. Geçen çarşamba gününden beri okulların tatil olduğu kentte yoğun kar yağışının ardından bazı kişilerin binaların çatılarında biriken karları, canlarını hiçe sayarak temizlemeye çalışması ise dikkat çekti.Karaman'da 7 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, kentte hayat durma noktasına geldi. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde de 2 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle binaların çatılarında kar birikintileri oluştu. 6 katlı bir bina ile 2 katlı bir düğün salonunun çatısında biriken karları, canları hiçe sayarak temizlemeye çalışanların olması dikkat çekti.Geçen çarşamba gününden itibaren eğitime verilen ara, 1 gün daha uzatıldı. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın da idari izinli sayılacağı belirtildi.FOTOĞRAFLI