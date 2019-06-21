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Karaman'da 364 aile, ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karaman'da yaptırılan konutlar için kura çekimi yapıldı. Kurada 364 kişi ev sahibi olmanın sevincini yaşadı. TOKİ tarafından Karaman'ın Kırbağı bölgesinde yaptırılan '2+1' ve...

Karaman'da 364 aile, ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı
TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karaman'da yaptırılan konutlar için kura çekimi yapıldı. Kurada 364 kişi ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.
TOKİ tarafından Karaman'ın Kırbağı bölgesinde yaptırılan '2+1' ve '3+1' konut projeleri için bugün kura çekimi yapıldı. 364 konut için 7 bin 683 kişinin başvurduğu kura çekimi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlendi. Kura çekilişine katılanlar, kendilerine çıkacak daireleri meraklı gözlerle bekledi. Kura çekimine katılan Karaman Valisi Fahri Meral'in engelli kontenjanından çektiği ilk kurada Fatma Karabaş ev sahibi oldu. Sahneye çıkan Karabaş, gözyaşlarını tutamayarak, “Sayın Valim çok mutlu oldum. Artık başkasının kirasından kurtulacağız” dedi.
83 yaşında ev sahibi olduğunu belirten Hüseyin Dağlıoğlu ise, "Benim bugüne kadar kendime ait evim olmamıştı. 83 yıl sonra ev sahibi oldum. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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