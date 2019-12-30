Karaman'da 3 ilçede okullar tatil

KARAMAN'da, yoğun kar yağışı nedeniyle, yarın 3 ilçede okullar tatil edildi.

Kentin Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu nedenle 3 ilçede yarın olmak üzere 1 gün eğitime ara verildi.