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Karaköy'deki kadınlara saldırı davası başladı (2)
KARAKÖY'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Semahat Y., hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Semahat Y. " Büyük ihtimalle...
GENEL 26.12.2019, 13:07
KARAKÖY'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Semahat Y., hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Semahat Y. " Büyük ihtimalle benzetme var. Başka bir yerdeydim" dedi.
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Y. getirildi. Şikayetçiler Feyza Y. ve Gamze İ. duruşmaya katıldı. Müştekileri çok sayıda avukat da temsil etti.
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Y. getirildi. Şikayetçiler Feyza Y. ve Gamze İ. duruşmaya katıldı. Müştekileri çok sayıda avukat da temsil etti.
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