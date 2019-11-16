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Karaköy'de yoldaki kadına saldıran şüpheli kadın Marmaray'da da olay çıkarmış
İSTANBUL,()-KARAKÖY'de bir arkadaşıyla yürüyen G.İ adlı kadın, karşısından gelen bir kadının yumruklu saldırısına uğradı. Sosyal medyada paylaşılan saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri tepki gördü. Mağdur kadının şikayeti...
GENEL 16.11.2019, 00:21
İSTANBUL,()-KARAKÖY'de bir arkadaşıyla yürüyen G.İ adlı kadın, karşısından gelen bir kadının yumruklu saldırısına uğradı. Sosyal medyada paylaşılan saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri tepki gördü. Mağdur kadının şikayeti üzerine adı öğrenilemeyen kadın gözaltına alındı. Saldırgan kadının, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bugün çekildiği iddia edilen görüntülerde, kadının Sirkeci Marmaray İstasyonunda vatandaşlarla tartışıp, küfürler savurduğu görülüyor.
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