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Karaköy'de saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu (EK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜYLE)
Zeki GÜNAL - İstanbul - KARAKÖY'de yolda yürürken başka bir kadının saldırısına uğrayan kadın şikayetçi oldu. Karaköy'deki olay saat 15.00 sıralarında yaşandı. İki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın onlardan birine...
GENEL 15.11.2019, 21:24
Zeki GÜNAL - İstanbul - KARAKÖY'de yolda yürürken başka bir kadının saldırısına uğrayan kadın şikayetçi oldu.
Karaköy'deki olay saat 15.00 sıralarında yaşandı. İki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Saldırının şokunu yaşayan genç kıza arkadaşı destek oldu. Genç daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.
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