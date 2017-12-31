Karaköy'de bir grup Yılbaşı ile ilgili birdiri dağıttı

Karaköy'de sarıklı ve uzun sakallı bir grup üzerinde Yılbaşı ve Müslümanlar yazan bildiri dağıttı.
Akın Çeliktaş,Istanbul,(dha)
Karaköy'de sarıklı ve uzun sakallı bir grup üzerinde Yılbaşı ve Müslümanlar yazan bildiri dağıttı. Akın Çeliktaş,Istanbul,(dha)
31 Aralık 2017 Pazar 23:59
Karaköy'de sarıklı ve uzun sakallı bir grup üzerinde Yılbaşı ve Müslümanlar yazan bildiri dağıttı.
Akın Çeliktaş,Istanbul,(dha)
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