Karakoçan'da, 802 metrede jeotermal su bulundu

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde geçen Şubat ayında başlanan sondaj çalışmaları sonucunda dün, 802 metre derinlikte, 43 derece sıcaklığında jeotermal su bulundu. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, jeotermal su çıkarıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Elazığ İl Özel İdaresi ile Maden Tetkik Arama Enstitüsü arasında imzalanan protokol gereği, Karakoçan ilçesi Çayırgülü köyü sınırları içerisinde, geçen Şubat ayı içerisinde yapılan jeotermal su sondaj çalışmaları sonucunda, 802 metre derinlikte, 15 litre debi ve 43 derece sıcaklıkta termal su bulundu. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, jeotermal suyun bulunmasını sosyal medya hesabından duyurarak, bu alanda kaplıca turizminin geliştirilerek, organize seracılık bölgesi inşaa edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Kaldırım, "Karakoçan ilçemizde yaptığımız jeotermal sondaj çalışması sonucu 43 derecelik, Türkiye'nin en kaliteli termal suyunu çıkardık. Hemen bu bölgede 5 yıldızlı termal otel ve organize seracılık bölgesi kurma çalışmalarına başladık. Aziz şehrimiz Elazığ'ımıza hayırlı olsun" dedi.

'JEOTERMAL SU, İLÇENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK'

Sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen Karakoçan Kaymakamı Mehmet Kocabey ise "Jeotermal su kaynağının ilçenin kaderini değiştireceğine inanıyoruz. İlçemiz Çayırgülü köyü sınırları içerisinde MTA Genel Müdürlüğü'nce çalışmaları devam eden jeotermal su sondaj çalışmaları neticesinde, saniyede 15 litre debi ve 43 derece sıcaklıkta termal su çıkmıştır. Karakoçan'da doğal kaplıca suyu olarak kaynaklar açısından şanslı bir ilçemiz. Bu alanda yapılacak çalışmayla hedefimizin kaplıca turizmini geliştirmek ve organize seracılık bölgesi inşa etmek olduğunu belirtmek isterim. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



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