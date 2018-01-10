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Karakoçan'da 14 kişilik Suriyeli aile, eve yerleştirildi

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN(Elazığ), () - SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Elazığ'ın Karakoçan ilçesine gelen 14 kişilik Süleyman ailesi, kaymakamlığın kirasını karşıladığı bir eve yerleştirilerek, yakacak ve gıda yardımı yapıldı.  Suriye'de...

Karakoçan'da 14 kişilik Suriyeli aile, eve yerleştirildi

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN(Elazığ), () - SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Elazığ'ın Karakoçan ilçesine gelen 14 kişilik Süleyman ailesi, kaymakamlığın kirasını karşıladığı bir eve yerleştirilerek, yakacak ve gıda yardımı yapıldı. 
Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle evlerini terk ederek Karakoçan'a gelen 14 kişilik Süleyman ailesi, kaymakamlığın kirasını karşıladığı bir eve yerleştirildi. Karakoçan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen ailenin fertlerine ayrıca Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından gıda, yakacak, mama ve çocuk bezi yardımı da yapıldı. Karakoçan Kaymakamlığı, sağlık kontrolü sırasında doğuştan ayağında ortopedik rahatsızlık olduğu belirlenen 2 yaşındaki Hamza Süleyman'ı da Elazığ'da özel bir hastanede ameliyat ettirdi. Daha önce terk edilmiş evlerde kalan ve kötü yaşam koşullarında hayatlarını sürdüren Süleyman ailesi, kendilerine kucak açan ve 2 yaşındaki Hamza bebeğin ameliyatını yaptıran Karakoçan Kaymakamlığına teşekkür etti.

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