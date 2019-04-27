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'Karakız', yavrularına et taşıyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, 'Karakız' adlı sokak köpeği, Coşkun Antepoğlu adlı kebapçı tarafından her gün 2 kez verilen et ve kemikleri, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yavrularına götürüyor. Yeni Mahalle'de kebap lokantası...

'Karakız', yavrularına et taşıyor
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, 'Karakız' adlı sokak köpeği, Coşkun Antepoğlu adlı kebapçı tarafından her gün 2 kez verilen et ve kemikleri, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yavrularına götürüyor.
Yeni Mahalle'de kebap lokantası olan Coşkun Antepoğlu'nun 'Karakız' adını verdiği sokak köpeği, her gün sabah ve akşam olmak üzere 2 kez lokantanın önüne gelip, beklemeye başlıyor.  Hep aynı saatte gelen Karakız'a Antepoğlu da et ve kemik veriyor. Karakız, et ve kemikleri ağzıyla yaklaşık 1 kilometre mesafede tuttuğu 2 yavrusuna götürüyor. 
Coşkun Antepoğlu, Karakız'ın 2 yıldır lokantasının önüne geldiğini anlatarak, "İki yıldır sürekli iş yerimin önüne gelir ve bekler. Adını Karakız koydum, bir de Mestan isminde sahipsiz kedi var. O da her gün burada bekliyor, onu da doyuruyorum. Karakız, sabah ve akşam aynı saatte geliyor. Ben de poşete et ve kemik koyup veriyorum. Ağzıyla yavrularına götürüyor"dedi.
'ANNELİK DUYGUSU BU OLSA GEREK'
Aynı mahallede esnaf olan Alper Güzel de "Et ve kemik dolu poşeti ağzıyla yavrularına götürüyor. Annelik duygusu bu olsa gerek,  köpeğin yavrularını doyurmak için verdiği mücadele gerçekten insanları duygulandırıyor" diye konuştu.

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