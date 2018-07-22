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Karadenizliler, 14'üncü Kazdağı Yayla Şenliği’nde buluştu

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Kazdağları, 14'üncü Geleneksel Karadenizliler Yayla Şenliğine ev sahipliği yaptı. Kazdağları’nın Talim Alanı bölgesini sabahın erken saatlerinden itibaren dolduran Karadenizliler, Karadenizli Sanatçı Onay...

Karadenizliler, 14'üncü Kazdağı Yayla Şenliği’nde buluştu
BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Kazdağları, 14'üncü Geleneksel Karadenizliler Yayla Şenliğine ev sahipliği yaptı. Kazdağları’nın Talim Alanı bölgesini sabahın erken saatlerinden itibaren dolduran Karadenizliler, Karadenizli Sanatçı Onay Şahin’in türküleri eşliğinde horon oynadı.
Edremit Körfezi'nde yaşayan Karadenizlilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, unutulmaz bir şenlik yaşadı. Organizasyonu Burhaniye Karadenizliler Derneği ile Balıkesir, Altınoluk, Akçay ve Kadıköy Karadenizliler Dernekleri birlikte yaptı. Onay Şahin’in türküleri ve kemençenin nağmeleri eşliğinde horon oynayan kadınlı erkekli guruplar tozu dumana katarken, görevliler alanı sık sık sulamak zorunda kaldı. Etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in AK Partili Milletvekili Adil Çelik, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka ve Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal ile başkan yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç ile Ak Parti Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Tarık Erdil ile AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü de katıldı. Alanın çevresinde mangallar kurulurken, konuklara et ve pilav ikramı yapıldı.
Şenlikte konuşan ve konuklara teşekkür eden Burhaniye Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Büyük, “Önemli olan birlik ve beraberliğimizi her dönem kanıtlıyoruz. Türkiye’nin geleceği Karadenizlilerdir. Her zaman bunu söylüyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise bu tür şenliklerin birliktelik açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu tür festivalleri, etkinlikleri, insanları bir araya getiren örf ve adetlerimizi devam ettiren, yaşatan bütün sosyal kültürel organizasyonları destekliyorum. Bu gün de işte burada yayladayız. Hep beraber şenliği gerçekleştiriyoruz. Cenabı Allah, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Allah, ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermesin" diye konuştu.

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