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Karadenizli kadınlar, her mevsim çalışkan

İnan KALYONCU/TRABZON, () - KARADENİZ'de çalışkanlıkları ile bilinen yöre kadınlarının yaz-kış tarla, bağ ve bahçe işlerinde çalışma azimleri örnek oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin...

Karadenizli kadınlar, her mevsim çalışkan

İnan KALYONCU/TRABZON, () - KARADENİZ'de çalışkanlıkları ile bilinen yöre kadınlarının yaz-kış tarla, bağ ve bahçe işlerinde çalışma azimleri örnek oluyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için çalışıyor. Karadeniz'de kadınlar her mevsim çalışkanlıkları ile öne çıkıyor. Bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen yaz-kış bağ, bahçe ve tarlalarda çalışan kadınlar çay ve fındık topluyor, ot kesip, hayvanlarının bakımını yapıyor. Karadenizli kadınlar, yaşamın zorluklarını aşmak ve evlerinin geçimini temin için her alanda kendini gösteriyor. 
Karadeniz kadınları, mayıs ayı ile birlikte büyük ve küçükbaş hayvanlarını daha iyi şartlarda besleyebilmek ve ot kesip stoklayarak kışlık saman ihtiyacını biriktirebilmek amacıyla orman örtüsünün sona erdiği 1000-1800 metre ve üzerinde yükseklikteki yaylalara çıkıyor. Yaz aylarını yaylalarda geçiren kadınlar eylül ayı sonuna kadar süren mevsimlik göç gerçekleştiriyor. Yazları yaylalarda geçirenler doğal ürünlerle beslenme imkânı buluyor, çalıştıkları yaylalarda sürekli hareket ediyor. Kadınlar kış aylarında döndükleri köylerinde yine çalışmayı sürdürüyor.

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