Karadenizli kadınlar, her mevsim çalışkan

DOĞU Karadeniz’de çalışkanlıkları ile bilinen yöre kadınlarının yaz- kış tarla, bağ ve bahçe işlerinde sürdürdükleri çalışma geleneği renkli görüntüler oluşturuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da çalışkanlıkları ile bilinen Karadenizli kadınların günlük arazide çalışma azimleri örnek oluyor. Bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen yaz-kış bağ, bahçe ve tarlalarda çalışmaları renkli görüntüler oluşturan kadınlar çay ve fındık topluyor, ot kesip, hayvanlarını otlatıyor. Karadenizli kadınlar, yaşamın zorluklarını aşmak ve evlerinin geçimini temin için her alanda çalışkanlıkları ile öne çıkıyor. Karadeniz kadını bu çalışkanlığı ile de her alanda kendini gösteriyor.

ÇALIŞKAN YÖRE KADINLARI SAĞLIKLI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Duman, 2 yıllık araştırma ile tedavi ettikleri 4 bin hastanın yaşam koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duman, şöyle dedi:

"Doğal beslenen ve doğal çalışan yaylalardaki teyzelerimizde kolesterolün düşük olduğunu gözlemliyoruz. Aktif çalışan, doğal beslenen, katkı maddelerinin olmadığı yiyecekleri tüketen, egzoz gazı bulunmayan yaylalarda temiz havayı soluyan kişilerde kalp hastalıkları daha az görülüyor."

KARADENİZ’DE YAYLACILIK GELENEĞİ

Karadeniz Bölgesi’nde, büyük ve küçükbaş hayvanlarını daha iyi şartlarında besleyebilmek ve ot kesip stoklayarak kışlık saman ihtiyacını biriktirebilmek amacıyla orman örtüsünün sona erdiği 1000-1800 metre ve üzerinde yükseklikteki yaylalara Nisan - Mayıs ortalarında başlayan ve Ekim ayı sonuna kadar süren mevsimlik göç gerçekleştiriliyor. Yazları yaylalarda geçirenler doğal ürünlerle beslenme imkânı buluyor, çalıştıkları yaylalarda sürekli hareket ediyor. Yaz ayları boyunca çeşitli kültürel içerikli şenliklerin düzenlendiği yaylalar yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı oluyor.



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