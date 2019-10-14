Son Dakika
Karadeniz’de sonbahar güzelliği
KARADENİZ'de sonbaharla birlikte ağaçlardaki yeşilin yerini sarı, kahverengi ve kırmızı tonlar aldı, ortaya doyumsuz manzaralar çıkmaya başladı. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki Sisdağı...
GENEL 14.10.2019, 13:02
KARADENİZ'de sonbaharla birlikte ağaçlardaki yeşilin yerini sarı, kahverengi ve kırmızı tonlar aldı, ortaya doyumsuz manzaralar çıkmaya başladı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki Sisdağı Yaylası’nda, sonbaharla birlikte yaylalarda ortaya çıkan birbirinden farklı renk tonları, görenleri hayran bırakıyor. Çobanların küçükbaş sürüleri yayla düzlerine yayıldı. Sarı, kahverengi ve kırmızı tonların hakim olduğu yaylada seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. Sisdağı Yaylası’nda, yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünen doğa, fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki Sisdağı Yaylası’nda, sonbaharla birlikte yaylalarda ortaya çıkan birbirinden farklı renk tonları, görenleri hayran bırakıyor. Çobanların küçükbaş sürüleri yayla düzlerine yayıldı. Sarı, kahverengi ve kırmızı tonların hakim olduğu yaylada seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. Sisdağı Yaylası’nda, yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünen doğa, fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi.
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2