Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...
HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı
İfadesi alınıp serbest bırakıldı
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı

Karadeniz’de gizemli variller sahile vurdu

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından Karasu açıklarında gözlenen variller tehlikeli bir durum ortaya çıkmaması için kontrollü olarak muhafaza altına alındı. İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, varillerin...

Karadeniz’de gizemli variller sahile vurdu
SAKARYA Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından Karasu açıklarında gözlenen variller tehlikeli bir durum ortaya çıkmaması için kontrollü olarak muhafaza altına alındı. İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, varillerin içeriği ile ilgili incelemelerin uzman ekipler tarafından sürdürüldüğünü belirtti. 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı cankurtaran ekipleri Kuzey sahillerinde halkın can güvenliğinin yanı sıra tehlike saçan diğer unsurlara yönelik olarak da çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. Bu kapsamda Karasu açıklarında görülen içi sıvı dolu variller cankurtaran ekipleri tarafından tehlike oluşturmaması için kıyıya alınırken, ilgili birimlerin incelemelerde bulunmaları için muhafaza altında tutuluyor.
HEMEN MÜDAHALEDE BULUNDULAR
İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, Karadeniz açıklarında 1'i kıyıya vuran ve cankurtaran ekiplerinin görüş açısına da 6 adet varil girdiğini ve hemen müdahalede bulunduklarını açıkladı. Arancı, şöyle dedi:
"Vatandaşlarımızın can güvenliğinin yanında sahillerimizin temizliği noktasında da üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizde bulunan varillerden kıyıya yaklaşanları ekiplerimiz kontrollü bir şekilde muhafaza altına alıyor. Denizden çıkan ilk varilin içi sıvı doluydu. Muhteviyatının ve zarar durumunun belirlenmesi için belediye ekipleri sıvılardan numune aldılar. İlk incelemelerde varillerin bir sağlık sorunu oluşturmadığı saptandı. Konu ile ilgili gerekli incelemelerin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile de irtibat halindeyiz. Kendileri şu anda varillerin hangi ülkeye ait olduğunu saptamaya çalışıyorlar. Kıyıya yaklaşan varilleri kontollü bir şekilde muhafaza altına almaya ve gerekli incelemelerin yapılması için ilgili kurumlarla irtibat halinde olmaya devam edeceğiz.”

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314