Karadeniz’de ekiplerin zorlu kar mücadelesi

DOĞU Karadeniz’in yüksek kesimleri, yağan kar ile beyaza büründü. Bölgenin zorlu coğrafyasında karla mücadele edip, yoğun mesai harcayan ekipler de, yolları açarak vatandaşı kar esaretinden kurtarıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım İlçe Şefi Tacettin Karaçengel, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Kar mücadelelerinde hastalara, yaşlılara ve gebe olan kadınların yollarına öncelik veriyoruz" dedi.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren soğuk hava yerini kara bıraktı. Kar yağışı ile birlikte bölgenin eşsiz doğasında yer alan çam ağaçları ve çayırlar beyaz örtüyle kaplandı. Karadeniz’de kışın zorlu yaşamın sürdüğü bazı yayla ve köylerde de birbirinden güzel manzaralar oluştu. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yolları kapanan bazı köy ve mahalle sakinlerinin imdadına belediye, özel idare ve karayolları ekipleri yetişiyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Trabzon’da kar yağışının en yoğun yaşandığı Şalpazarı ilçesine bağlı Sinlice, Gökçeköy ve Kuzuluk mahallelerinde kapanan yolları açmak için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makinaları eşliğindeki çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yoğun mesai harcayıp, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı yolları açarak, vatandaşları kar esaretinden kurtarıyor. Gece, gündüz demeden, tuzlama ve kar temizleme çalışmaları sürdüren ekipler, yaşlı, hasta, engelli ve gebelerin evlerine giden yolları ise sürekli ulaşıma açık tutuyor.

HASTA, ENGELLİ VE GEBELERE ÖNCELİK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Ve Onarım İlçe Şefi Tacettin Karaçengel, bölgede kendilerine gelen ihbarlara da gittiklerini belirterek, "Kar kalınlığı genellikle Şalpazarı’nın yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde yoğunlukla oluyor. Kar mücadelelerinde hastalara, yaşlılara ve gebe olan kadınların yollarına öncelik veriyoruz. O yollarda ulaşımı açık tutmak için sürekli kar temizleme çalışmaları yapıyoruz. Kaymakamlıklar bu anlamda yaptıkları çalışmalarla ilçede bulunan yaşlı, engelli, hasta olanların adreslerini çıkardı. O listelerden yararlanıyoruz. Kar mücadelesini günün her saatinde yapıyoruz. Gelen ihbarlara da gidiyoruz. Okullar açık olduğu zaman öğrenci servis yollarını sürekli temizliyoruz” diye konuştu.

‘VATANDAŞLAR DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLSUN’

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Büyükşehir Belediyesi greyder operatörü Ali Sağlam, "Kar yağışlarının ardından yolları açıyoruz. Yolun açık olduğunu gören vatandaşlar genellikle ailesini de alıp kar oynamaya, gezmeye, fotoğraf çektirmeye yüksek yerlere çıkıyorlar. Sonra da kar bastırdığında kapanan yolda ya da bulundukları yerde mahsur kalıyorlar. Donma tehlikesi ile karşılaşabiliyorlar. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyorum. Hava durumuna bakmadan yola çıkmasınlar” dedi.

‘ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Ana yollara ve hastalarımıza her zaman öncelik verilerek gerekli çalışmalar ivedilikle gerçekleştirdiklerini anlatan greyder operatörü Uğur Dinç de, “Yoğun kış şartları altında çalışıyoruz. Zor işler başarıyoruz çoğu zaman. Yöre halkı yollarını açtığımız için bizi ayakta karşılıyor. Genellikle yolda kalan vatandaşlarımız oluyor. Ekiplerle beraber onlara yardım ediyoruz. Yörede yaşlı vatandaşlarımız var. Onların yollarını açık tutmaya özen gösteriyoruz. Gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

‘KAR YAĞDIĞINDA EVDEN ÇIKMAMIZ MÜMKÜN OLMAZDI’

Yolu ekipler tarafından ulaşıma açılan yöre sakini Mehmet Çömez ise, "Burada her sene 3 metreye yakın kar yağar. Yine kış geldi ve kar yağdı. Yollar kapandı. Yaz kış biz burada kalıyoruz. Gelip ekipler düzenli olarak burada kar temizleme çalışması yapıyorlar. Yoksa buralarda durulmaz. Kar yağdığında eskiden evden çıkmamız mümkün olmazdı" diyerek ekiplere teşekkür etti.