Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Karadeniz yaylaları tatilcilerle doldu, taştı

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RAMAZAN Bayramı tatillerini Karadeniz'de doğa ile baş başa geçirenler, yaylalara akın etti. Bölgede bayram tatili nedeniyle gözde turizm merkezlerindeki konaklama tesisleri yüzde yüz doldu. Ramazan Bayramı'nda 9...

Karadeniz yaylaları tatilcilerle doldu, taştı

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RAMAZAN Bayramı tatillerini Karadeniz'de doğa ile baş başa geçirenler, yaylalara akın etti. Bölgede bayram tatili nedeniyle gözde turizm merkezlerindeki konaklama tesisleri yüzde yüz doldu.
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatillerini eşsiz doğası ile ilgi çeken bölgede tatillerini geçirenler, bulutların üzerindeki yaylalara çıktı, yöresel lezzetlerin tadına baktı. Tulum ezgileri dinleyen tatilciler, yaylada müzisyenlerin çaldığı ud ve klarnet enstrümanlarıyla keyifli anlar geçirdi. Tatilciler, ahşap evlerin önünde, sis bulutlarının üzerinde anı fotoğrafı çektirerek, doğa yürüyüşü de yaptı. Rize'de en çok ziyaret edilen yerlerin başında Pokut, Petran ve Çat yaylaları geldi.
Tatilciler, bayramda gezdikleri Karadeniz'in eşsiz doğasına hayran kaldıklarını belirterek sis bulutlarının üzerinde olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Turizm işletmecisi Haluk Sönmez de Pokut Yaylası'nın eşsiz bir doğaya sahip olduğunu belirterek, "Yüzlerce yayla var ama Pokut bir başka. Pokut Yaylası mankene benzer. Çoğu zaman sisle kaplanıyor ve her zaman güzelliğini göstermiyor. Misafirlerimize kendi ürettiğimiz balı, sütü ikram ediyoruz. Gelenlerde çok memnun kalıyor" diye konuştu.
Rize'nin Ayder Yaylası da 9 günlük bayram tatilinde, tatilcilerin akınına uğradı. Yerli ve yabancı binlerce turistin araçları ile geldiği yaylada uzun araç kuyrukları oluştu. Ücretli giriş noktasından başlayan araç kuyrukları Ayder Yaylası güzergâhı boyunca uzayıp gitti. Araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitlendi. Yaylaya ulaşanlar yeşil örtünün keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaparak tulum eşliğinde horon oynadı, kurulan salıncaklarda sallandı, piknik yaptı, çimlere uzanarak dinlendi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328