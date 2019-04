Karadeniz, turizm sezonuna hazır

KARADENİZ Bölgesi'nde yaz turizm sezonunun başlamasına sayılı günler kala işletmeler hazırlıklarını tamamladı Bölgede yaz dönemi için gözde turizm merkezlerindeki konaklama tesislerinde, rezervasyonlarda yüzde 90 'a yakın doluluk oranına ulaşıldı. Geçen yıl 1 milyonu yabancı, 7 milyonu aşkın turistin ziyaret ettiği bölgede, bu sayının artması bekleniyor.Karadeniz Bölgesi'nde yaz turizm sezonunun başlamasına sayılı günler kala Trabzon, Rize, Samsun, Ordu, Gümüşhane, Giresun, Sinop ve Artvin illerinde oteller ve pansiyonlar ile dağ evleri hazırlıklarını tamamladı, rezervasyonlarını almaya başladı. Bölgede kurum ve kuruluşlarda ulaşım ve altyapıda hazırlıklarını tamamladı. Geçen yıl 1 milyonu yabancı, 7 milyonu aşkın turistin ziyaret ettiği Karadeniz'de gözde turizm merkezlerinde yaz dönemi için konaklama tesislerinde yüzde 90'a yakın rezervasyonlarda doluluk oranına ulaşıldı. Eşsiz doğası, denizi ve yaylarıyla ziyaretçilerini büyüleyen bölgede tatil planlaması yapanların tercihi doğa ve kültür turları oluyor. Yerli turistlerin yanı sıra çoğunluğu Körfez ve Mena ülkelerinden gelen turistler, Trabzon'da Uzungöl ve Sümela Manastırı, Rize'de Ayder Yaylası ve İkizdere Termal Kaplıcalar, Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Ordu’da Perşembe Yaylası, Giresun'da Mavigöl, Artvin'de Borçka Karagöl, Gümüşhane'de Karaca Mağarası ile Sinop'ta Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ni ziyaret ediyor.YAYLALAR İLK TERCİH OLUYORBirbirinden farklı özellikleri ile zengin turizm destinasyon alanlarına sahip olan bölgede, doğal ve tarihi güzellikleri ile öne çıkan yaylalar, tabiat parkları, mesire ve ören yerleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölge, muhteşem coğrafyası ve eşsiz güzellikteki yaylalarıyla, özellikle yaz sıcaklarından bunalan yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, kendine has mutfağı ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan bölgeye gelenler, yaylalarda yöresel yemeklerin tadına bakıyor, rafting, trekking, foto safari, jeep safari gibi etkinliklerle fotoğraf çektiriyor Özellikle yeşilin tonunun izleyenleri büyülediği yaylalarda yürüyüş yapan turistler, geceleri de bölgedeki otel ve pansiyonlarda konaklıyor. Turistlerin yanı sıra doğa ve adrenalin tutkunlarının da buluşma adresi Karadeniz oluyor. Termal kaplıcalarda şifa bulmak isteyenlerde bölgeyi tercih ediyor.VALİ USTAOĞLU: BÖLGE CAZİBE MERKEZİ OLDUTrabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kenti önceki sezon 700 bini yabancı olmak üzere toplamda 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiğine dikkat çekerek, bu sayıyı artırmayı amaçladıklarını söyledi. Vali Ustaoğlu, "Karadeniz ve özellikle Trabzon, muhteşem doğa güzellikleriyle cazibe merkezi oldu. Baharın kendini hissettirmesiyle birlikte ilginin de bu bölgeye doğru arttığını görüyoruz. Ziyaretçilerimizin güven içerisinde doya doya güzellikleri yaşaması adına hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde geçmiş yılların da üzerine çıkarak ilimizin bütün güzelliklerini vatandaşlarımızla paylaşacağız. Yaylalarımız son dönemde çok ciddi şekilde ilgi uyandırıyor. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Bahreyn’e, Katar’a, Suudi Arabistan’a direk uçuşlar yapılacak. Oradan gelenler, kendilerini burada huzur içerisinde hissediyorlar. Hizmet standartlarımızda kapasitesinin yükseltilmesi adına esnaf eğitimleri verdik. Yaz sezonuna hazırız" dedi.Karadeniz'de en çok ziyaret edilen yaylalar, turizm merkezleri ile doğa ve tabiat parkları şunlar;UZUNGÖLTrabzon'un Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve başta Körfez ülkelerinden olmak üzere yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.KADIRALAK YAYLASITrabzon’un Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta 1300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan `mavi yıldız´ çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, ince uzun yapraklı çiçek, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye’nin korumakla yükümlü olduğu nadir bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan ve Tabiat Parkı ilan edilen yaylanın, Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.SÜMELA MANASTIRITrabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarıyla, riskli kayaların temizliği yapılan manastırın yaz turizm sezonunda kapılarını ziyaretçilerine açmasıyla turist yoğunluğu yaşanması bekleniyor.AYDER YAYLASIRize'nin Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, bin 350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor. Yaylaya gelenler Zil Kale, Kale-i Bala, Çat Vadisi ve Pokut Yaylasını da ziyaret ediyor.RİDOS TERMAL KAPLICALARIRize'nin İkizdere ilçesi Ilıca köyünde yeraltından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelisi olarak gösterilen termal su kaynağı, şifa arayanların adresi oluyor. Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan su analizlerinde; sodyum bikarbonatlı florlü termomineralli suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kronik bel ağrıları, eklem rahatsızlıkları, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareketsiz kalanlar ile nörolojik ve stres rahatsızlıkları ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabileceğine yer verildi.MAVİ GÖLGiresun'un Dereli ilçesi sınırlarında bulunan ve 4 yıl önce keşfedilerek Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oluyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer özelliğine sahip olan ve yaklaşık 300 bin kişinin de ziyaret ettiği göl, bu yıl da turistleri ağırlamayı bekliyor.KARAGÖL TABİAT PARKIArtvin'in Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıkta, çam ağaçları arasında yer alan Karagöl Tabiat Parkı, eşsiz doğa güzelliyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Karagöl, özellikle sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Karagöl, muhteşem doğasının yanı sıra, göl ile birlikte yeşilin uyum içerisinde ortaya çıkardığı eşsiz manzara, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.KARACA MAĞARASIGümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan dünyanın sayılı damlataş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metrekare genişliğe sahip, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana gelen mağara, çok çeşitli renk ve şekillerdeki damlataşlardan oluşuyor. Tavan yüksekliği 18 metre olan mağara, her yıl binlerce turisti konuk ediyor.KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİSamsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan, 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, barındırdığı biyolojik zenginliği ile dikkat çekiyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ev sahipliği yaptığı yılkı atları, 356 kuş ve bitki türü, mandalar, göller, longoz ormanlarıyla ziyaretçilerine doğal yaşamla iç içe olma imkânı sunuyor.PERŞEMBE YAYLASIOrdu'nun Aybastı ilçesindeki bin 500 rakımlı, doğa harikası menderesler ile yayla göllerinin bulunduğu Perşembe Yaylası'nı ziyaret edenler, bölgeye hayran kalıyor. Yerli- yabancı turistlerin ilgisini çeken menderesler, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Doğa harikası menderesler ve yayla göllerinin turizme kazandırılması için çalışmalar sürdürülürken, bölgenin tanıtımı için de çeşitli şenlik ve etkinlikler de düzenleniyor. Yayla, son dönemlerde özellikle Arap turistlerin akınına uğruyor.ERFELEK TATLICA ŞELALELERİSinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip şelaleler, bölgenin en fazla ziyaret edilen tabiat parkları arasında yer alıyor. Yıllık ortalama 200 bini aşkın turistin ziyaret ettiği tabiat parkı, bünyesinde bir kilometrelik 2 farklı yürüyüş parkurunu da bulunduruyor.

