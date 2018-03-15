Karadeniz sahil yolundaki çöp depolama alanlarına inceleme

ARTVİN’in Hopa ve Arhavi ilçelerinde toplanan ve Karadeniz sahil yolu kenarında biriktirilen çöplerle ilgili Artvin Valiliği’nin talimatı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Çöp alanları ile ilgili yazılı açıklama yapan Hopa ve Arhavi Belediyeleri, sorunun eskiye dayalı olduğuna yer verdi, imkanlar ölçüsünde çöplerin vahşi depolama ile muhafaza edildiğini belirtti. Belediyeler sorunun çözümü için ortak çalışma yürütüldüğüne yer verdi.

Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde toplanan ve Karadeniz sahil yolu kenarında biriktirilen çöplerle ilgili Artvin Valiliği’nin talimatı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler bölgedeki çöp dökülen alanları yakın takibe alacak, çözüm için proje üretecek.

Arhavi Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada her türlü çevre hassasiyetini gözeterek çöp toplama ve depolama görevinin büyük bir titizlikle yerine getirildiği belirtildi. Belediye olarak, Karadeniz bölgesinin çöp sorununa çözüm bulmak amacıyla devletin öncülüğünde yürütülen çöplerin düzenli depolanması ve geri dönüşümü ile ilgili çalışmalarda yer alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Artvin ve çevre ilçelerini kapsayan, (ÇOKAP) Çoruh Havzası Kalkınma Birliği ve Rize ve çevre ilçeleri kapsayan, Kaçkar Katı Atık ve İtfaiye Birliği (KAÇKARBİR) üyesiyiz. Arhavi belediyesi çöp depolama bölgesi olarak ilçenin batı yakasında, Güngören taş ocağı mevkiinde bulunan çöp depolama alanını kullanmaktadır. Söz konusu bölgede çöpler düzenli olarak toplanmakta ve üzerleri örtülmektedir. Arhavi Belediyesi gerek ÇOKAP ve gerekse KAÇKARBİR platformu içerisinde Karadeniz bölgesinin çöp sorununa çözüm bulmak amacıyla yapılan çalışmalarda aktif olarak yer almakta, vahşi depolama sisteminden, modern depolama ve geri dönüşün projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Söz konusu projeler hayata geçirildiğinde, halen vahşi depolama alanı olarak kullanılan bölgeler rehabilite edilecek, çevre doğal yapısına kavuşturulacaktır.”

'İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE ÇÖPLER VAHŞİ DEPOLAMA İLE MUHAFAZA EDİLİYOR'

Hopa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise eskiye dayalı olarak Doğu Karadeniz’in çöp sorununun bitmediği, imkanlar ölçüsünde çöpleri vahşi depolama sistemi ile ilaçlayarak muhafaza edilmeye çalışıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu sadece bugünün sorunu değil geçmişten bugüne çözülememiş bölgemizin önemli sorunudur. Belediyemiz olarak yaptığımız çalışmalarda elimizdeki çöpleri mümkün olduğu kadar uygun şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Çöp sorunumuzu vahşi depolama sistemiyle ilaçlayarak toprak altına gömme çalışmamızla gideriyoruz. Bu sorunu çözebilmek için bölgenin 7 belediye başkanı olarak Kaçkar Belediyeler Birliğince, Katı atık toplama, geri dönüşümü değerlendirme ve depolama hizmetleri adı altında bir proje oluşturduk ve çalışmalarımız bu konuda devam etmektedir.”



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