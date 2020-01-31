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Karadeniz kara teslim
GENEL 31.01.2020, 15:59
KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gümüşhane ve Giresun'da 325 köy yolu, Ordu'da ise 72 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bayburt'ta ise kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sahil kesimde yer yer sağanak görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı sürüyor. Doğu Karadeniz'i Trabzon üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle de ulaşımda aksama yaşanıyor. Kar nedeniyle Gümüşhane ve Giresun'da 325 köy yolu, Ordu'da ise 72 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
KOP DAĞI GEÇİDİ'NDE ULAŞIM AKSADI
Bayburt da kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanırken, zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, ağır tonajlı araçların zaman zaman geçişine izin vermezken, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor. Yetkililer, kar yağışının sürdüğü bölgede sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.
Bölgelerde, İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekipleri kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sahil kesimde yer yer sağanak görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı sürüyor. Doğu Karadeniz'i Trabzon üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle de ulaşımda aksama yaşanıyor. Kar nedeniyle Gümüşhane ve Giresun'da 325 köy yolu, Ordu'da ise 72 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
KOP DAĞI GEÇİDİ'NDE ULAŞIM AKSADI
Bayburt da kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanırken, zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, ağır tonajlı araçların zaman zaman geçişine izin vermezken, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor. Yetkililer, kar yağışının sürdüğü bölgede sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.
Bölgelerde, İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekipleri kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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