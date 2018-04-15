Karadeniz'in ilk buz sporları salonu, 23 Nisan'da açılıyor

SAMSUN'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Karadeniz Bölgesi'nin ilk buz sporları salonunun inşaatının tamamlandığı, tesisin 23 Nisan'da hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun'da yapılan Karadeniz Bölgesi'nin ilk buz sporları salonunun inşaatı tamamlandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz ile Buz Pateni İl Temsilcisi Davut Numanoğlu, tesise giderek incelemelerde bulundu. Karayılmaz, tesisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi. Tesisin 4 bin metrekare alan içine kurulduğunu dile getiren Karayılmaz, "Karadeniz Bölgesi'nin ilk buz sporları salonunun yapımı tamamlandı. Karadeniz Bölgesi'ne buz sporlarını taşımanın keyfini ve gururunu yaşıyoruz. Buzu yaptık, kontrol ettik, hizmete gireceği günden önce tekrar buzu zeminde yapıp tesisi faaliyete sokacağız. Burası, uluslararası buz sporlarının yapılabileceği ciddi bir tesis. Burada her türlü farklı buz sporları yapılabilecek. İlimizde buz pateni ile ilgili planlamaları yaptık, öncelikle takımlarımızı oluşturup, çalışmaları başlatacağız. Ayrıca küçük yaştaki çocuklarımıza da burada buz sporları ile ilgili eğitimler de vereceğiz. Samsun, bir spor kenti. Samsun, önüne sunulan fırsatları en yüksek derece değerlendirmeye alışmış bir kent. Dolayısıyla en kısa zamanda çok büyük bir ilgi göreceğini düşünüyoruz" dedi.Buz Pateni İl Temsilcisi Davut Numanoğlu ise böyle bir tesisin kente kazandırılmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu tesislerin yapılmasından sonra önemli olan buranın sonrasında sporcularla, izleyicilerle ve organizasyonlarla dolu dolu kullanılması. Samsun'da buz pateni konusunda altyapı oluşturmak için okullarla iletişime geçtik. Tüm spor dallarında olduğu gibi, buz pateni sporunda da anasınıfı düzeyinden başlamak üzere öğrencilerimizin buz pateni ile tanışması için bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Bir spor kulübü kurduk. Buz pateni branşını tescil ettirdik. Yetenekli olan öğrencilerimizin antrenörlerimizle yetiştirilmesi suretiyle gelecekte olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek sporcuları ilimizden çıkarmayı hedefliyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah tesisin açılması ile birlikte birçok sporcu bu spor ile tanışacak" diye konuştu.

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