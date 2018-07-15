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Karadeniz'in göçle renklenen yaylaları

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), () - TRABZON'un Tonya ilçesinde, Karadeniz'in doğal güzelliklerini barındıran yaylalar, eşsiz görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor. Yeşilin binbir tonunun bulunduğu yaylara göç eden yaylacıların yöresel...

Karadeniz'in göçle renklenen yaylaları

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), () - TRABZON'un Tonya ilçesinde, Karadeniz'in doğal güzelliklerini barındıran yaylalar, eşsiz görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor. Yeşilin binbir tonunun bulunduğu yaylara göç eden yaylacıların yöresel kıyafet tercihleri de renkli görüntüler oluşturuyor. 
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaz mevsiminin etkili olmasıyla göçlerin olduğu yaylaların yeşile bürünmesiyle ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor. Öğrenciler aileleriyle birlikte göç ettikleri yaylada tatillerini geçirirken, özelikle Körfez ülkelerinden bölgeye gelen yabancı ziyaretçiler ise temiz hava ve yeşil örtüyle kaplı doğanın keyfini çıkarıyor.
Bölgede yaylacılar, üzerlerindeki yöresel kıyafetlerle yaylarındaki yerleşim alanlarında besledikleri hayvanları merada da otlatmaları renkli görüntüler oluşturuyor. Yerli- yabancı pek çok turistin ziyaretçi akına uğrayan yaylalara fotoğraf tutkunları da ilgi gösteriyor. Fotoğraf tutkunları, yaylalarda foto safari turları düzenlerken, özelikle yaylacıların rengarenk yaşamlarını fotoğraflamaya çalışıyor.
Yaz mevsimi süresince kaldıkları yaylada besledikleri hayvanların sütünden elde edilen tereyağı ve peynir çeşitleri de bölgeye akın eden yabancı turistlerin beğenisini topluyor. Hayvancılık yaparak, geçimlerine katkı sağlayan yaylacıların, kış mevsimi içinde yiyeceklerini ve yakacaklarını stoklayarak, eyül ya da ekim aylarında köylerine inmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

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