Karadeniz'in en uzun teleferik hattı tamamlandı

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde kurulan Karadeniz'in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı. Kıyından 530 rakımlı Beşikdağı'na 10 dakikada ulaşılacak iki kabinli teleferikle, saate yaklaşık 300 kişi taşınacak. 100 milyon TL mal olan teleferik projesi Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olarak kullanıma açılacak.

Beşikdüzü ilçesinde yapımı 2,5 yıldır süren Karadeniz’in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı. Beşikdüzü sahili ile 550 rakımlı Beşikdağı arasına kurulan 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferik projesi ile 10 dakika sürecek yolculukla saatte 300 kişi taşınacak. 100 milyon TL’ye mal olan teleferiğin deneme sürüşleri de başarıyla tamamlandı. Teleferik kabinleri ile Beşikdağı'na çıkan Beşikdüzü Belediye Orhan Bıçakçıoğlu, Ramazna Bayramı'nda açılışı yapılacak teleferiğin ücretsiz olacağını duyurdu.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, teleferiğin bayramda hizmete açılacağını ve bayram süresince kullanımın ücretsiz olacağını söyledi. Bıçakçıoğlu, "Teleferik projesine 2,5 yıl önce başladık. İhalesini yaptık ve yurtdışından bir firma kazandı. O firma ile birlikte projeyi bitirdik, şu andan itibaren hizmete hazır durumda. Bayramda da tanıtım amaçlı gelen vatandaşlarımızı ücretsiz olarak bindireceğiz. Küçük eksikliklerimiz var onları da tamamladıktan sonra profesyonel olarak işletmeye başlayacağız" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ YATIRIMCININ ÖNÜNÜ AÇIYOR'

Kentte, birçok belediyece teleferik yapma konusunda girişimleri olduğunu hatırlatan Bıçakçıoğlu, bölgede göçü önleyici ve istihdamı artırıcı çalışmalar üretilmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Bıçakçıoğlu, "Diğer belediye başkanı arkadaşlarımda yapabilirler ama fırsat bizim elimize geçti, biz değerlendirdik. Ben şu anda Trabzon'da birkaç ilçe belediyemizin de teleferik projesi olduğunu biliyorum, Büyükşehir Belediyemizin teleferik projesi var. Onlar da biter, onlar da yapılır. Maksat burada şu, kimin önce yaptığı değil burada Karadeniz'de göçü nasıl engelleyebiliriz, Karadeniz'de istihdamı nasıl arttırabiliriz ve cumhurbaşkanımızın Karadeniz bölgesine vermiş olduğu özel önemi nasıl hizmet sektörüne aktarabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız, turizmin gelişmesiyle ilgili çok hassas davranıyor ve yatırımcının önünü açıyor. Getirdiğimiz her projeye sıcak bakıyor. Biz de sağ olsun sayesinde, bu projeyi yaptık. Bin tane Orhan Bıçakçıoğlu olsa yapamazdı ama bir tane Recep Tayyip Erdoğan bize bu projeyi yaptırdı" diye konuştu.

Başkan Bıçakçıoğlu, teleferik projesi ile bölgenin var olan turizm potansiyelinin artacağını sözlerine ekledi.



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