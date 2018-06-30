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Karadeniz'de yaylalar rengârenk

DOĞU Karadeniz'de haziran ayı ile birlikte sıcaklıklar artarken bölge halkı da küçük ve büyükbaş hayvanları ile yaylalara göç etti. Karadeniz yaylalarında açan kır papatyalarını toplayan yöresel kıyafetli çocuklar rengârenk görüntüler...

Karadeniz'de yaylalar rengârenk
DOĞU Karadeniz'de haziran ayı ile birlikte sıcaklıklar artarken bölge halkı da küçük ve büyükbaş hayvanları ile yaylalara göç etti. Karadeniz yaylalarında açan kır papatyalarını toplayan yöresel kıyafetli çocuklar rengârenk görüntüler oluşturdu.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde asırlardır yaşatılan yaylacılık geleneği sürüyor. Bu yıl da vatandaşlar, küçük ve büyükbaş hayvanlarını yanlarına alarak yaylalara göç etmeye başladı. Bölge sakinleri yılın 4 ayını yaylalarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, ev bütçesine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor.
KARNESİNİ ALAN YAYLAYA KOŞTU
Trabzon'un Şalpazarı ilçesi sakinlerinin göç ettiği Eskala Yaylası da doğal güzellikleri ile büyülüyor. Bölgede eğitim yılını tamamlayarak karne alan çocuklar da aileleri ile birlikte Eskala Yaylası'na çıktı. Yaylalarda açan kır papatyalarının arasında çiçek toplayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Yazı aileleri ile birlikte yaylalarda geçirecek çocuklar, okul döneminde yeniden kentlere dönecek.

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