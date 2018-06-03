Karadeniz'de üretip, dünyaya pazarlıyor

Osman ŞİŞKO/KÖPRÜBAŞI (Trabzon), () - TRABZON’un Köprübaşı ilçesinde marangoz Mustafa Kaya (37), 150 metrekarelik atölyesinde ahşaptan yaptığı sandalye, masa, beşik ve kaşık gibi pek çok eşyayı sosyal medya üzerinden başta Avrupa ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

İlçede marangozluk yaparak geçimini sağlayan Mustafa Kaya'nın, çocuk yaşta başladığı zanaatle oluşturduğu eşyalar ilgi odağı oldu. Mesleğinde 20 yıllık geçmişe sahip Kaya, 150 metrekarelik atölyesinde ahşaptan sandalye, masa, beşik ve kaşık gibi pek çok eşya yapıyor. Daha önce Karadeniz’in kıvrak zekasını gösterip, uzun soluklu çalışmalarının ardından ahşaptan otomobil yapmasıyla dikkat çeken Kaya, atölyesinde el emeğiyle yaptığı ürünleri sosyal medyadan pazarlamaya başladı. Artan talepleri yetiştirmekte zorlanan Kaya, ahşap ürünleri yurt içininin yanı sıra başta Avrupa ve Körfez ülkeleri üzere dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

'AHŞABI BURADA SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Ahşabı sanat eserine dönüştürdüklerini belirten Kaya, "Burada uzun yıllardır süregelen ahşap geleneği daha yenilikçi yöntemlerle ürünlerle geleceğe taşımanın gayretindeyiz. Geçmişten günümüze aktarılan ahşap işçiliğini devam ettiriyoruz. Ahşap iskemle, sandalye, masa, beşik, kaşık gibi birçok otantik eşya da üretiyoruz. Biz bunları daha yenilikçi yöntemlerle özelliğini kaybettirmeden daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim atölyemizde ahşaptan yok yok. Aklımıza ne gelirse onu yapıyoruz. Ahşabı burada sanat eserine dönüştürüyoruz. Değerini bilen usta ellerde işlenirse ahşap sanat eserine dönüşür. Burada değerini bilerek, hakkını vererek işliyoruz ve sanat eserine dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.

'TALEPLERE CEVAP VEREMİYORUZ'

Ürünlerin özellikle sosyal medya üzerinden yoğun talep gördüğünü anlatan Mustafa Kaya, "Sosyal medya aracılığıyla bugün dünyanın dört bir yanına eserlerimizi ulaştırabiliyoruz. Şu an da taleplere cevap veremiyoruz. Üretim kapasitemiz sınırlı. Özellikle şimşir kaşığa Avrupa'dan çok yoğun ilgi oluyor. Arapların da ahşap ürünlerimize talebi yoğun oluyor. Hatta biz bu talebe cevap verebilmek adına turistleri Uzungöl'de gezdirebilmek için ahşaptan araba tasarlayıp onların beğenisine sunduk. Şu an bu araç Uzungöl'de hizmet vererek turistleri gezdiriyor. Ürünlerimiz Körfez ülkeleri, Yunanistan ve Almanya başta olmak üzere Arap ülkelerinin tamamına gidiyor. Bu ihracat bazında olmasa bile gelen turistlerin satın alıp ülkelerine getirdiğini görüyoruz. Dünyanın dört bir yanına ürünlerimiz ulaşıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI